LONDON (Dow Jones)--Die britische Wettbewerbsbehörde CMA schaut sich die Übernahme der Harrogate Water Brands Ltd durch den französischen Nahrungsmittelhersteller Danone genauer an. Es werde der Frage nachgegangen, ob die Transaktion den Wettbewerb behindere, teilte die Behörde mit. Eine Entscheidung in dieser Prüfung der Phase 1 soll bis zum 6. Juli fallen. Danone hatte die Übernahme des britischen Mineralwasserabfüllers im Februar vereinbart.

May 11, 2020 02:57 ET (06:57 GMT)

