NEW YORK (Dow Jones)--Das Krebsmittel Enhertu der Pharmakonzerne Astrazeneca und Daiichi Sankyo wird in den USA bei Magenkrebs beschleunigt zur Zulassung geprüft. Das Medikament habe den Status als "breakthrough-therapy" erhalten, teilten beide Unternehmen mit. Enhertu ist in den USA bereits zur Behandlung von Brustkrebs zugelassen.

May 11, 2020 02:58 ET (06:58 GMT)

