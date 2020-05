Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts010/11.05.2020/09:00) - Restaurants und Cafés dürfen in Berlin ab 15. Mai öffnen, doch Bars und Clubs müssen noch geschlossen bleiben. Mit einer ganz prominenten Ausnahme: Die Newton Bar am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte wird - nach wochenlanger Pause - ebenfalls ab kommenden Freitag wieder offen sein. Wie er es geschafft hat, dass neben seinen zahlreichen Gaststätten auch die Newton Bar wieder Gäste bewirten kann, erklärt der Gastronom Josef Laggner so: "Gott sei Dank haben wir für die Newton Bar noch eine alte Speisenkonzession. Denn anfangs wollten wir nicht nur gehobene Getränke anbieten, sondern auch ein Bistro sein. Davon haben wir aber bis jetzt selten Gebrauch gemacht. Doch jetzt hilft es uns!" Demnach dürfen auf gedeckten Tischen kleine, feine Speisen angeboten werden: Hummer und Kaviar, Langusten und Austern. Damit wird die Newton Bar zum Restaurant und sticht unter allen anderen Bars heraus. Sogar Schnitzel mit Beelitzer Spargel und Sauce Hollandaise kann man bestellen. Die Schnitzel werden zwar nicht in der Newton Bar zubereitet, sondern gegenüber im legendären Lutter & Wegner. Es gehört ebenfalls Josef Laggner und ist bekannt für seine Schnitzel. In der Newton Bar geordert, im Lutter & Wegner gebacken, gelangt das Schnitzel dank betriebsinternem Cateringservice einfach über die Straße. Die Newton Bar mit den wandgroßen Schwarzweiß-Frauenakten des Starfotografen Helmut Newton feierte 2019 ihr zwanzigjähriges Bestehen. "Mit der Wiederöffnung des Lutter & Wegner, des Augustiner und vor allem der Newton Bar kehrt auf dem Gendarmenmarkt endlich etwas Normalität ein", freut sich Josef Laggner. Zuvor hatte der gebürtige Salzburger in einem vielbeachteten Appell Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller und die Bundesregierung aufgefordert, "der Gastronomie eine Perspektive, einen Zeitplan und Planungssicherheit zu geben". Anderen Bars, Shisha-Bars, Clubs und Diskotheken, reinen Schankwirtschaften und Spielotheken bleibt vorerst der Betrieb verboten. Dank der alten Speisenkonzession ist die Newton Bar davon ausgenommen. Ab kommenden Freitag ist sie täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Das Personal der Newton Bar muss Maske tragen. Nur den Aktmodellen Helmut Newtons bleibt der Mundschutz erspart. (Ende) Aussender: Berliner Korrespondentenbüro Ansprechpartner: Heiko Schulze Tel.: +49 30 7262 62700 E-Mail: heiko.schulze.bpk@gmail.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200511010

May 11, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)