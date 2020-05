NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung und ein solides Management dürften die vornehmlichen Kurstreiber der Aktien bleiben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe ihre Ergebnisprognose für die Jahre 2020 bis 2022 jedoch reduziert, um einem Abbau von Fremdkapital in diesem und im nächsten Jahr Rechnung zu tragen./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 20:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

