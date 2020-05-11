FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIF-DIS.TEC.ETF DLA DRUP LU2023678282
LIF-DIG.EC.ETF DLA EBUY LU2023678878
LIF-FUT.MOB.ETF DLA ELCR LU2023679090
LIF-SM.CIT.ETF DLA IQCY LU2023679256
LIF-MILLEN.ETF DLA GENY LU2023678449
AB/FROM ONWARDS 11.05.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIF-DIS.TEC.ETF DLA DRUP LU2023678282
LIF-DIG.EC.ETF DLA EBUY LU2023678878
LIF-FUT.MOB.ETF DLA ELCR LU2023679090
LIF-SM.CIT.ETF DLA IQCY LU2023679256
LIF-MILLEN.ETF DLA GENY LU2023678449
AB/FROM ONWARDS 11.05.2020
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