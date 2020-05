Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Menschliche Abgründe, blinde Liebe und eiskalte Berechnung: Das gefährliche Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Profiler Matthias Hegel und der TrueCrime-Podcasterin Jula Ansorge geht in die zweite Runde. In welchen Ringkampf das Bestseller-Autorenduo Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek die beiden dieses Mal schickt, hören Sie ab sofort im nervenaufreibenden Audible Original Hörspiel "Auris 2 - Die Frequenz des Todes". Mario Hattwig verrät Ihnen mehr über diesen Thriller der Extraklasse.Sprecher: Der panische und kurze Notruf einer völlig aufgelösten Frau löst in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr hektische Betriebsamkeit aus.O-Ton 1 (Auris 2, 16 Sek.): "Hilfe, mein Baby ist weg. Hier ist ... nur ... Blut!" "Bitte bewahren Sie Ruhe. Wo ist der Notfallort?" "Mein Baby ist weg, überall ist Blut. Sie müssen mir helfen." "Das habe ich verstanden. Wo ist der Notfallort. Hallo? Hallo?"Sprecher: Die Polizei geht von einer Entführung aus und bittet den genialen Profiler Matthias Hegel mit seinem Supergehör darum, den Anruf zu analysieren. Allerdings sitzt der gerade wegen Mordverdacht in einer mickrig kleinen Zelle in der Untersuchungshaftanstalt Moabit.O-Ton 2 (Auris 2, 21 Sek.): Sein Fall hatte damals neben Hunderten von Journalisten die Aufmerksamkeit einer gewissen Podcasterin auf sich gezogen, die fortan alles daran setzte, ihn zu rehabilitieren. Was ihr am Ende auch gelang, bis sie Hegel jedoch im Zuge der Ermittlungen und dank einer Unterredung mit der Staatsanwaltschaft zurück in diese Zelle brachte.Sprecher: Die darf Hegel nach einem Deal mit einer elektronischen Fußfessel versehen nun aber verlassen. Kaum draußen, kontaktiert er als Erstes erneut die True-Crime-Podcasterin Jula, um mit ihr den aufgezeichneten Notruf auseinanderzunehmen.O-Ton 3 (Auris 2, 25 Sek.): "Passen Sie jetzt mal ganz genau auf, das ist etwas Interessantes. Hier, hören Sie das? SFX: Hegel spielt den Anruf erneut ab "Klingt wie ein Klatschen." "Es ist das Klatschen der Sohlen von Hausschlappen." "Jula, welcher Kindesentführer kommt wohl in Hausschlappen daher? Keiner. Wir wissen also, die Mutter eines verschwundenen Babys vermutlich vor ihrem eigenen Mann wegläuft."Sprecher: Eine heiße Spur finden sie zunächst aber nicht - und schon bald wird die Suche nach dem Täter und dem verschwundenen Baby zu einem tödlichen Wettlauf gegen die Zeit.O-Ton 4 (Auris 2, 28 Sek.): "Hallo? Wer sind Sie?? Was soll das??" Dann zog sie an der Türklinke und riss die Türe auf. Genau in diesem Moment erlosch mit einem Mal das gleißend, helle Licht. Und das Letzte, was Jula sah, waren die Umrisse eines Mannes, der mitten in dem Raum direkt vor ihr stand. SfX: SpannungAbmoderationsvorschlag: Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek ziehen in "Auris 2 - Die Frequenz des Todes" wieder alle Register ihres Könnens: Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und niemand bleibt so unschuldig, wie er es gern wäre. Mehr über dieses Audible Original Hörspiel, das es auch nur dort zum Download gibt, erfahren Sie unter www.audible.de/ (http://www.audible.de/) ep/hoerbuch-tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/4593466