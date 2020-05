Die Corona-Pandemie hat die Bewertungen - an der Börse und außerbörslich - wieder etwas zurechtgestutzt. Für Beteiligungsgesellschaften könnte sich somit zumindest temporär ein Fenster öffnen, um wieder preiswert an gute Unternehmen zu kommen. Mit einem Cash-Bestand von fast 244 Mio. Euro ist die Mittelstandsholding MBB für weitere Zukäufe bestens positioniert. Dennoch notiert das Papier aktuell unter Buchwert, was selbst durch die unter dem zyklischen Tief in der Automobilindustrie leidenden großen Beteiligungen kaum zu erklären ist. Eine Neubewertung scheint überfällig.

Im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) kletterte der Umsatz um fast 17 % auf 592,1 Mio. Euro. Der Nettogewinn nach Minderheiten legte sogar um 75 % auf rund 27 Mio. Euro bzw. 4,44 Euro je Aktie zu. Bereinigt um Erträge aus Unternehmenszusammenschlüssen bleiben unter dem Strich immer noch stolze 18,0 Mio. Euro (GJ 2018: 16,1 Mio. Euro), die das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...