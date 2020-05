Die Wiener Börse hat am Montag etwas höher eröffnet. Der österreichische Leitindex ATX stieg um 0,24 Prozent auf 2.251,99 Punkte.Die europäischen Leitbörsen zeigten sich im Eröffnungshandel ebenfalls mit freundlicher Tendenz. Die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung in der Coronakrise hatte die Kurse bereits an den beiden vorangegangenen Handelstagen gestützt.Auf Unternehmensseite lag in Wien ...

