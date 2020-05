Im Zuge der Coronakrise musste Apple weltweit seine 500 Stores schließen. Ab nächster Woche sollen nun Läden in den US-Bundesstaaten Idaho, South Carolina, Alabama and Alaska mit Vorsichtsmaßnahmen wiedereröffnen.Laut Unternehmensangaben wird die Besucherzahl der Läden zur Einhaltung des Sicherheitsabstands von zwei Metern eingeschränkt. Zudem soll am Eingang den Kunden die Temperatur gemessen werden.Laut dem Unternehmen könne es aufgrund der begrenzten Besucherzahl zu Wartezeiten kommen. Der Fokus ...

