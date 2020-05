Kauf bei Schwäche war die ideale Taktik in der vorigen Woche - so geht es weiter #videoanalyse

Bullen haben die Nase vorn



Der Kauf bei Schwäche in Richtung der steigenden gleitenden Durchschnitt war im Laufe der vorigen Woche die ideale Taktitk. Zahlreiche Long-Einstiege brachten uns bis zum Ende der Woche satte Gewinne. Neben Peloton PTON, konnten vor allem Aktien wie Slack Technologies WORK, Virgin Galactics SPCE oder auch Cel-Sci CVM ordentlich abliefern. Worauf wir diese Woche achten, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse.



