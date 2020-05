Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach starken Kursschwankungen im Februar und März kam es am europäischen Rentenmarkt nun zu einer Beruhigung, so die Experten von Union Investment.Anleihen hätten wieder in engeren Bahnen gehandelt. Anfänglich hätten zunächst jedoch noch größere Kursverluste das Geschehen geprägt. Anleger hätten sich angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren Finanzierung gesorgt und die Ausgabe einer Vielzahl an Neuemissionen befürchtet. Zwar seien letztlich tatsächlich viele neue Papiere an den Markt gebracht worden, die Nachfrage danach sei jedoch ausgesprochen hoch gewesen. Einerseits seien hierfür die hohen gewährten Prämien verantwortlich gewesen, andererseits habe auch die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren Käufen für Rückenwind gesorgt. ...

