Hannover (www.anleihencheck.de) - Schwächer als erwartet ausgefallene deutsche Außenhandelsdaten haben die Kurse der Bundesanleihen zum Wochenausklang nur kurzfristig anziehen lassen, so die Analysten der Nord LB.Letztlich hätten sich die Anleger mehr der Aktienanlage gewidmet; die Kurse der Festverzinslichen hätten etwas nachgegeben. Trotz des Beschäftigungseinbruchs in den USA im April habe der US-Rentenmarkt zum Wochenausklang überwiegend rückläufige Notierungen verzeichnet. Wie schon in Deutschland hätten sich die Investoren auf den Aktienmarkt fokussiert. (11.05.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...