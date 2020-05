Tesla hat sich bei der Industrial and Commercial Bank of China eine weitere Kreditlinie über bis zu 4 Milliarden Yuan (rund 565 Millionen Dollar) für den Ausbau seiner Gigafactory 3 in Shanghai gesichert. Den Kredit kündigte Tesla in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC an. Für die erste Phase seines China-Werks hatte Tesla im vergangenen Jahr bereits Kreditvereinbarungen über bis zu 3,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...