Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte gehen freundlich in die neue Woche. Der DAX steigt im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 10.963 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,5 Prozent auf 2.922 Punkte an. Bei den Einzelwerten steigen Wirecard um gut 10 Prozent, der Zahlungsdienstleister baut nun wie von Aktionären gefordert das Management um.

Gestützt wird die Stimmung am Gesamtmarkt von den günstigen Vorlagen: "Der Kampf gegen die Pandemie mit der geballten Kraft von Fiskal- und Geldpolitik stützt die Kurse", sagt ein Händler. Die gute Stimmung aus Asien schwappe nun nach Europa über.

Stark zeigt sich Mailand mit einem Index-Plus von 1,3 Prozent. Unicredit und Intesa legen zwischen 2 und 3 Prozent zu. Der Banken-Index in Europa gehört mit einem Plus von 1,5 Prozent zu den größten Gewinnern.

Wirecard sehr fest - TecDAX über 3.000er Marke

Dass Wirecard auf die Forderungen der Aktionäre so schnell reagiert hat, wird an der Börse positiv gewertet. "CEO Markus Braun wird aus der Schusslinie genommen und kümmert sich zukünftig um das, was er kann", so ein Aktienhändler. James Freis, ehemals Deutsche Börse, wird künftig den wichtigen Bereich Legal und Compliance verantworten. Zudem wird ein COO installiert, der dann für die Koordination der Tochtergesellschaften verantwortlich ist. Das Geschäft mit "Third-Party-Acquirers" soll herunter-, das Geschäft mit eigenen Lizenzen hochgefahren werden. "Damit ist zumindest ein erster Schritt getan", erwartet der Händler.

Als Index-Schwergewicht treiben Wirecard auch den TecDAX an. Er gewinnt 1 Prozent auf 3.011 Punkte, damit steht er auf dem höchsten Stand seit Ende Februar. Auf neue Rekordhochs steigen nach positiven Analysten-Kommentaren Compugroup mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 77,25 Euro, auch Bechtle sind weiter gesucht.

Auto- und Touristik-Aktien vorne dabei

Neben den Aktien der Banken gehören Titel aus den Branchen der Autohersteller und des Reiseverkehrs in Europa zu den größten Gewinnern. Sie hätten gegenüber dem Gesamtmarkt noch viel Nachholbedarf. Die Stimmung für die Auto-Aktien profitiere von der Entwicklung in China: Im April sind die Autoverkäufe verglichen mit dem Vorjahresmonat um 4,4 Prozent gestiegen. Der chinesische Automobilverband sieht die Entwicklung nun als Indiz für eine V-förmige Erholung. VW sind mit einem Plus von 1,7 Prozent zweitstärkster DAX-Wert.

Zum Reiseverkehr heißt es, nun gebe es erste Indizien, auch im Tourismus könnten die Einschränkungen schneller gelockert werden als gedacht. "Der Markt hatte das Sommer-Geschäft schon so gut wie abgeschrieben", sagt der Händler. Nun wolle TUI das Balearen-Geschäft wieder starten. "Und andere Länder wie Griechenland oder die Türkei sind stark auf den Tourismus angewiesen", fügt er hinzu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.921,86 0,47 13,75 -21,98 Stoxx-50 2.866,38 0,37 10,65 -15,77 DAX 10.962,65 0,53 58,17 -17,26 MDAX 24.079,05 0,48 113,84 -14,95 TecDAX 3.007,42 0,82 24,43 -0,25 SDAX 10.735,64 0,47 50,29 -14,20 FTSE 5.984,42 0,82 48,44 -21,30 CAC 4.560,54 0,24 10,90 -23,71 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,51 0,03 -0,75 US-Zehnjahresrendite 0,70 0,01 -1,98 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0832 -0,01% 1,0833 1,0854 -3,4% EUR/JPY 116,15 +0,53% 115,54 115,62 -4,7% EUR/CHF 1,0529 -0,05% 1,0534 1,0529 -3,0% EUR/GBP 0,8743 +0,08% 0,8735 0,8729 +3,3% USD/JPY 107,24 +0,55% 106,65 106,52 -1,4% GBP/USD 1,2391 -0,10% 1,2403 1,2435 -6,5% USD/CNH 7,0913 -0,04% 7,0942 7,0860 +1,8% Bitcoin BTC/USD 8.643,51 -0,985 8.729,51 10.014,76 +19,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,43 24,74 -1,3% -0,31 -58,9% Brent/ICE 30,46 30,97 -1,6% -0,51 -52,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.707,45 1.702,74 +0,3% +4,71 +12,5% Silber (Spot) 15,53 15,46 +0,5% +0,08 -13,0% Platin (Spot) 772,80 771,25 +0,2% +1,55 -19,9% Kupfer-Future 2,41 2,41 +0,4% +0,01 -14,5% ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2020 03:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.