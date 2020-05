Die Autoverkäufe in China lagen im April im Vergleich zu den massiven Rückgängen in den Vormonaten nur noch leicht unter dem Vorjahr Wie der Herstellerverband mitteilte, sanken die Absätze um 5,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat habe sich ein deutlicher Zuwachs von 37 Prozent ergeben. Das sei der stärkste Anstieg dieses Jahr gewesen und ein weiteres Zeichen dafür, dass der Markt auf Kurs für eine V-förmige Erholung sei, so der Verband. Insgesamt seien 1,43 Millionen Fahrzeuge verkauft worden. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...