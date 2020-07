Gute News für die deutschen Automobil-Hersteller. Der chinesische Automarkt setzt seine Erholung vom Corona-Einbruch fort. Der Absatz stieg im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat auf Basis vorläufiger Daten um rund 11 auf Prozent auf 2,28 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Donnerstag in Peking mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat lag das Plus bei 4 Prozent.Nach dem Einbruch der Verkaufszahlen Anfang des Jahres, als der Corona-Shutdown ...

