Die DIOK RealEstate AG sichert sich das Ratingurteil einer renommierten Agentur: So stuft S&P Global Ratings das auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Immobilienunternehmen mit einem "B"-Rating und stabilem Ausblick ein. In ihrer Begründung führten die Ratinganalysten an, dass das Immobilienportfolio der DIOK eine nachhaltige Entwicklung von EBITDA und Cashflows generieren werde. Dies werde durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...