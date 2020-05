HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 21 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal habe den jüngsten Zielvorgaben des Online-Modehändlers entsprochen, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch während das Unternehmen mit weiter steigendem Bruttowarenumsatz im zweiten Quartal rechne, sehe sie vor allem Margendruck in diesem Zeitraum./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

