Das hohe Informationsbedürfnis der Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie nutzen Cyberkriminelle aktuell gezielt aus. So sind beispielsweise gefälschte E-Mails im Umlauf. Die Gefahr von Hackerangriffen auf Computer ist nach Einschätzung von Experten in der Coronakrise gestiegen. Gründe dafür seien das vielfach geänderte Arbeitsverhalten im Homeoffice - statt im Büro - und das gesteigerte Informationsbedürfnis der Bevölkerung, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz mit. Mehrere Sicherheitsbehörden, darunter das LKA, hätten vor diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...