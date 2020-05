ISLAMABAD (dpa-AFX) - In Pakistan haben Abgeordnete wegen steigender Corona-Infektionen unter Politikern vor Sitzungen der Nationalversammlung gewarnt. "Die Parlamentssitzungen sollten verschoben werden, um gefährliche Konsequenzen zu vermeiden", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Senats, Saleem Mandviwala, nach einer Mitteilung am Montag. Auch ein Minister hatte angekündigt, nicht teilzunehmen.



Parlamentssitzungen sind in dem südasiatischen Land wegen der Pandemie seit rund zwei Monaten ausgesetzt. Nach Forderungen der Opposition hatte Präsident Arif Alvi die Wiederaufnahme der Sitzungen am Montag angeordnet. Politiker im Senat und Parlament mussten sich zuvor Tests auf das Coronavirus unterziehen. Mehrere Befunde waren positiv.



Seit Samstag sind in Pakistan weitere Restriktionen trotz steigender Neuinfektionen aufgehoben worden. Es gibt rund 30 000 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-Cov-2./arb/DP/fba

