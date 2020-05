Wien (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Woche stehen Daten zur Realwirtschaft im Vordergrund (Freitag: DE BIP, US Industrie und Einzelhandel), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute veröffentliche Italien Zahlen zur Industrieproduktion für März. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden einen Rückgang um 14% (p.m.) erwarten. In Deutschland (-9,2% p.m.), Spanien (-11,9%) und Frankreich (-16,2%) sei die Industrieproduktion im März in einem ähnlichen Ausmaß zurückgegangen. Das italienische BIP sei im Q1 um 4,7% (p.q.) geschrumpft und somit stärker als in der Eurozone (-3,8%). ...

