Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den turbulenten Handelstagen in den Vormonaten kam es im April am US-Rentenmarkt zu einer deutlichen Beruhigung, so die Experten von Union Investment.Die Kurse von US-Staatsanleihen hätten sich wieder in engeren Handelsspannen bewegt. Zu Monatsbeginn habe die Zahl der Corona-Infektionen drastisch zugenommen. America first habe es daher auch schnell im weltweiten Vergleich geheißen, sowohl was die absolute Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen betroffen habe, als auch den damit verbundenen Todesfällen. Vor allem in New York sei die Lage sehr ernst gewesen. Im weiteren Verlauf hätten sich die Konjunkturdaten immer weiter eingetrübt. Gleichzeitig hätten die Eindämmungsmaßnahmen jedoch erste Erfolge gezeigt und damit hätten Anleger die Hoffnung auf mögliche Lockerungen verbunden. Mit Remdesivir sei zudem ein erstes Medikament gegen das Virus zugelassen worden. ...

