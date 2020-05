NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs auf den Philippinen an San Miguel entfalle, nachdem der Baustoffkonzern keine Erlaubnis der Wettbewerbshüter erhalten habe, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie erwarte, dass die Nachricht die Glaubwürdigkeit der Unternehmensführung negativ beeinflussen werde, da diese sich zuletzt positiv geäußert hatte./ssc/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:54 / BST



CH0012214059

