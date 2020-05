Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta015/11.05.2020/11:05) - Den Transparenzrichtlinien entsprechend haben wir unseren Geschäftsbericht 2019 heute an die Deutsche Börse AG übermittelt und auf unserer IR Informationsseite www.dgainvestor.de veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de



ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589187900017



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 11, 2020 05:05 ET (09:05 GMT)





Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken