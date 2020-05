Nach Einschätzung des Kreditversicherers Euler Hermes wird die Corona-Pandemie zu einer tiefen Rezession bei Welthandel und Weltwirtschaft führen. In der Folge rechnen die Experten mit einer weltweiten Pleitewelle. Global dürften die Insolvenzen 2020 zum vierten Mal in Folge steigen - und zwar in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...