Der Preis für die Ölsorte Brent ist am Montagvormittag im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag etwas gesunken. Der als wichtige Ölpreisbenchmarkt geltende Future auf Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 30,15 US-Dollar je Barrel (159 Liter) und damit um 2,65 Prozent leichter im Vergleich zum Freitagsschlusskurs von 30,97 Dollar.Trotz der leichten Verluste am Montagvormittag hält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...