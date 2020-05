Die Wirecard Aktie startet mit einem Kurssprung in die neue Woche. Der umstrittene Vorstandschef Braun wurde teilweise entmachtet, so die Kommentatoren in den Medien, was zu einem Freudensprung unter den Investoren führt. Doch so einfach, wie die erste Kursreaktion andeutet, ist die Lage bei diesem Wert gar nicht. Viele Anleger beeilen sich jetzt Wirecard Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...