Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am US-Arbeitsmarkt spiegeln sich die Auswirkungen der Corona-Krise besonders eindrucksvoll wider, so die Analysten der Helaba.Im April sei die Beschäftigung um 20,5 Mio. gesunken und die Arbeitslosenquote habe einen Satz auf 14,7% gemacht. Dabei gelte zu berücksichtigen, dass die Zahlen aufgrund von Erhebungsproblemen möglicherweise noch zu niedrig ausgewiesen seien. Auch in dieser Woche würden mit der US-Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen Zahlen veröffentlicht, die die Auswirkungen des coronabedingten Stillstands im April aufzeigen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...