Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S will sich mit einem möglichen Antrag auf Staatshilfe für schwierigere Zeiten rüsten. Es handele sich dabei um eine "Vorsichtsmaßnahme", betonte Finanzchef Thorsten Boeckers am Montag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. K+S habe keinen dringenden Liquiditätsbedarf.

