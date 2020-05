NanoRepro (WKN: 657710) meldet die Auslieferung seines Covid-19-Schnelltests. Die Zocker-Aktie springt mal wieder in die Höhe. Doch auch diesmal gilt: Die Chance sollte zum Ausstieg genutzt werden! Die News des Unternehmens ist an Oberflächlichkeit kaum zu überbieten und zielt mutmaßlich nur darauf ab, Käufer für die Aktie anzulocken. So ist davon die Rede, dass alle vorliegenden Bestellungen innerhalb der nächsten Tage ausgeliefert würden. NanoRepro verschweigt aber Angaben zu Umsatz beziehungsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...