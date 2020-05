München (www.anleihencheck.de) - Die Ertragsschwäche ist die Achillesferse vieler Großbanken in Europa, so Marc Decker, Head of Asset Management bei Merck Finck Privatbankiers. Die extrem niedrigen Zinsen, der regulatorisch auferlegte Kapitalaufbau und hausgemachte Probleme hätten die Profitabilität arg belastet. Inzwischen erwirtschafte mehr als die Hälfte aller Banken in Europa nur noch eine Eigenkapitalrendite (RoE) von weniger als sechs Prozent. Noch vor drei Monaten habe lediglich ein Drittel von ihnen solch schlechte Rentabilitätszahlen gehabt, wie die europäische Bankenaufsicht (EBA) in ihrem aktuellen Risk Dashboard feststelle. Viele Institute könnten damit nur noch schwer ihre Kapitalkosten erwirtschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...