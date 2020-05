Mönchengladbach (ots) - - 90-tägige Vorlaufzeit bei diversen Konditionen- Verlängerung der Finanzierungslaufzeiten bei Classic- und Budgetfinanzierungen- Endkundenaktionen mit Push zum Handel- Santander AutoFlex ist das Produkt der StundeSeit rund zwei Wochen haben die Fahrzeughändler in Deutschland ihre Häuser wieder geöffnet und die Kunden machen langsam ihre ersten Besuche beim stationären Handel.Um seine Handelspartner auch beim Re-Start bestmöglich zu unterstützen, hat Santander ein großes Maßnahmenpaket geschnürt: Für diverse Konditionen wird eine 90-tägige Vorlaufzeit eingeführt, sodass Kunden ihre erste Rate erst nach drei Monaten bezahlen müssen. Gleichzeitig werden die maximalen Laufzeiten für Classic-Kredite auf 120 Monate und bei Budgetfinanzierungen auf 72 Monate erhöht. Maximale Flexibilität bietet die Finanzierung Santander AutoFlex, bei der die Kunden die Ratenhöhe jederzeit und kostenfrei ganz individuell erhöhen oder verringern können (bis zur vereinbarten Mindestrate). Diese Finanzierungsart trifft in der aktuellen Situation genau die Bedürfnisse der Endkunden und hilft ihnen bei ihrer Kaufentscheidung. Für Leasingkunden kommt mit Santander Protect eine sinnvolle Absicherung für ihr Fahrzeugleasing. Hierbei handelt es um eine Absicherung von Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Im Aktionszeitraum (15.05.2020-30.06.2020) ist diese Versicherung automatisch und kostenlos in jedem Privatleasingvertrag integriert. Im Bedarfsfall wird dem Kunden so eine finanzielle Absicherung in Höhe von 200 Euro monatlich zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde das Leasingprodukt um die Services GAP Premium und GAP Premium Plus ergänzt. Die Leistungsinhalte dieser Services wurden dabei deutlich erweitert. So kann beispielsweise auch die Übernahme von Ersatzwagenkosten im Totalschadenfall abgeschlossen werden. GAP Premium und GAP Premium Plus sind damit ein weiterer wichtiger Baustein für die Sicherheit der Kunden.Im Rahmen einer groß angelegten (im sechsstelligen Bereich) Endkundenaktion werden in den kommenden Wochen gezielt Autokreditaffine Endkunden mit besonderen Angeboten angeschrieben und zum Handel gelenkt. Ziel ist es, den Handelspartnern nach den Schließungswochen aktiv Kunden zuzuführen. Kunden, die innerhalb von drei Monaten nach Mailingeingang im Rahmen dieser Aktion eine Finanzierung über Santander abschließen, werden zusätzlich besonders honoriert.Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig, ja unerlässlich die Digitalisierung für die Branche geworden ist. Über 3.000 Santander Mitarbeiter haben in den vergangenen Wochen im Homeoffice engen Kontakt zum Handel gehalten und Finanzierungsverträge auf digitalem Wege bearbeitet. Und das bei weitem nicht nur per Telefon. Im März wurden rund 220 000 und im April nahezu 300 000 virtuelle Meetings abgehalten. Hierzu zählt auch die besonders enge und aktive Betreuung und Schulung der Fahrzeug-Handelspartner durch den Außendienst Mobilität via Microsoft Teams und weiteren Web-Applikationen."Die Nutzung des digitalen Vertragsabschlusses stieg in der Hochphase des Lockdowns stark an. Die guten Erfahrungen aus der Krisenzeit helfen uns jetzt allen, die Herausforderung der Digitalisierung noch besser zu gestalten und gleichzeitig auf das veränderte Kundenverhalten einzugehen. Wir sind daher absolut überzeugt, unsere digitalen Angebote zielgruppenübergreifend und für die Bedürfnisse des Handels entwickelt zu haben. Dazu zählen neben dem digitalen Vertragsabschluss auch Santander Kredit - der Finanzierungsrechner für die Händler-Website mit Bonitätsprüfung und in wenigen Tagen ein Online-Ankauf-Tool. Weitere Tools sind bereits in Vorbereitung", sagt Maik Kynast, Bereichsleiter Vertrieb Mobilität und WarenFür die entsprechende Aufmerksamkeit wird die Re-Start Kampagne medial auf allen Fachkanälen durch Anzeigenschaltungen, Newsletter und einen neuen Podcast begleitet.Pressekontakt:René HartmannCommunicationsrene.hartmann@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63354/4594025