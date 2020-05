Chicago (ots/PRNewswire) - Internationale Schüler freuen sich über erfolgreiche Universitätsbewerbungen mitAmerigos University Advantage ProgramAmerigo Education, der führende Anbieter von umfangreichen Internatsprogrammen für internationale Schüler in den USA, gab heute die Ergebnisse der Universitätsbewerbungen vom Jahrgang 2020 bekannt. Alle Schulabsolventen der insgesamt zehn Campusse wurden an führenden Universitäten angenommen, wobei zwei Drittel eine der führenden 100 US-Universitäten und ein Drittel eine der führenden 50 Universitäten besuchen werden. Dieses Jahr wurden Zulassungen für zahlreiche Spitzenuniversitäten erteilt, wie z. B. die University of Southern California, New York University, University of Florida, Boston University und mehrere Hochschulen der University of California, darunter UC Santa Barbara, UC Irvine, UC San Diego und UC Davis."Bei Amerigo sind wir bestrebt, unsere Schüler auf ihrem akademischen Werdegang so tatkräftig wie möglich zu begleiten. Die aktuellen Schulabsolventen verkörpern die Leidenschaft und Fürsorge, die wir unseren Schülern während ihrer gesamten Schullaufbahn entgegenbringen", so Craig Pines, CEO von Amerigo. "Wir sind mit den Kriterien, auf die renommierte US-amerikanische Universitäten bei der Bewerbung internationaler Anwärter Wert legen, bestens vertraut. Unser University Advantage Program (UAP) verfolgt einen hoch individualisierten Ansatz, der auf herausragende akademische Leistungen und eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung setzt. Indem wir unsere Schüler durch umfassende Unterstützung bestmöglich für eine erfolgreiche Universitätsbewerbung positionieren, gestalten wir diesen Prozess für sie weniger einschüchternd und letztlich erfolgsversprechender."Amerigos UAP ist ein vierjähriges Programm, das durch seinen einzigartigen, personalisierten Ansatz internationalen Highschool-Schülern eine Orientierungshilfe für sämtliche Bereiche der Universitätsbewerbung bietet. Das Programm möchte die Wettbewerbsfähigkeit jedes einzelnen Schülers für Bewerbungen an Universitäten fördern. Das umschließt Hilfe bei der Auswahl der richtigen Kurse, standardisierte Prüfungsvorbereitung, Hochschulorientierung, Aufsatzschreiben und Universitätsbesuche. Darüber hinaus verfügt Amerigo auf jedem Campus über einen University Guidance Advisor, der jedem Schüler individuelle Hilfestellung während des gesamten Hochschulbewerbungsverfahrens bietet.Giang Do, eine Schülerin des Jahrgangs 2020 vom Boca Raton Campus wurde an sechs führenden Hochschulen angenommen, darunter die UC Santa Barbara, University of Wisconsin-Madison und Purdue University. Sie verrät, inwiefern sie vom UAP profitiert hat: "Dank der Unterstützung der Mitarbeiter von Amerigo habe ich größeres Vertrauen in meine Fähigkeiten gewonnen und hatte das Gefühl, gut vorbereitet zu sein, um an meinen Traumhochschulen angenommen zu werden. Amerigo hat mich von Anfang an seit meinem ersten Jahr umfassend bei meinen Universitätsbewerbungen unterstützt. Das umschloss nützliche Instrumente wie Online-Lernbetreuung und wöchentliche Übungstests für die SATs sowie wertvolle Tipps und Kommentare zu meinen Aufsätzen. Auch die durch das UAP organisierten Campusbesuche haben mir stark geholfen, zu entscheiden, welche Universität ich besuchen möchte."Amerigos ganzheitliche Betreuung der Schüler geht weit über eine rein akademische Förderung hinaus. Die Schüler werden ermutigt, auch außerhalb des Lehrplans aktiv zu sein. Benny Nguyen, ein Absolvent von Amerigo Chicago, wurde insgesamt an 12 Universitäten angenommen, darunter die Penn State University und die University of Washington. Er nahm an zahlreichen außerschulischen Aktivitäten teil, wie z. B. dem Fechtklub, der Wissenschaftsolympiade, Volleyball und Fußball. "Aber ich habe mich auch sehr um einen guten Notendurchschnitt bemüht, denn das ist für die Mitarbeiter der Zulassungsstelle der beste Beweis für meine harte Arbeit. Bestimmte Universitäten möchten mehr als nur gute Testergebnisse sehen." Schüler wie Nguyen profitieren von Amerigos Student Success Portfolio, eine Online-Plattform, auf der Schüler Beispiele ihrer akademischen Erfolge und außerschulischen Aktivitäten veröffentlichen. Das Portfolio kann während des Bewerbungsverfahrens mit Mitarbeitern der Zulassungsstellen geteilt werden, sodass diese sich einen besseren Überblick über die Höhepunkte ihrer Schullaufbahn verschaffen können.Sicheng Guo, ein Amerigo-Schüler, der an sieben der 50 führenden Universitäten angenommen wurde, darunter UC Davis, UC Irvine und University of Illinois, schreibt einen Teil seines Erfolges seiner proaktiven Vorgehensweise während des Bewerbungsverfahrens zu: "Wenn man frühzeitig mit den Bewerbungsverfahren beginnt, bleibt genug Zeit, um seine Aufsätze Korrekturlesen zu lassen. Ich habe eng mit den Mitarbeitern von Amerigo zusammengearbeitet, einschließlich der University Guidance Advisor und dem Campus-Team. Sie haben mich in allen Bereichen unterstützt, wie z. B. Aufsatzschreiben, Testvorbereitung und Aufbau eines Schülerportfolios. Ich bin überzeugt, dass mir die Fähigkeiten, die ich während meiner Zeit bei Amerigo gewonnen habe, auch zukünftig hilfreich und nützlich sein werden."So wie sich das Schuljahr für den Abschlussjahrgang dem Ende neigt, konzentrieren sich die Bemühungen des Internatsprogramms darauf, sämtlichen Schülern die nötige Unterstützung zu bieten. Angesichts der aktuellen globalen Gesundheitskrise hat Amerigo das Start Anywhere-Programm eingeführt, um Bedenken bezüglich der Reise- und/oder Visabeschränkungen in den kommenden Monaten aus dem Weg zu räumen. Das Programm bietet Amerigo-Schülern, die nicht rechtzeitig für den Beginn des Herbstsemesters 2020 in die USA einreisen können, die Möglichkeit, ihre Schularbeit online zu beginnen. Neben einem vollständigen akademischen Lehrplan werden sie auch einen Englischsprachkurs und Universitätsberatung erhalten - ganz so, als seien sie auf dem Campus in den USA vor Ort. Weitere Informationen zu Start Anywhere finden Sie hier: https://bit.ly/2xrQZKkInformationen zu AmerigoAmerigo unterstützt internationale Schüler auf erstklassigen US-amerikanischen Highschools mit einem ganzheitlichen Konzept, das exzellente akademische Leistungen in einer fürsorglichen Internatsumgebung in den Fokus stellt. Das Unternehmen bietet zusätzliche akademische Hilfen, Weiterentwicklung der englischen Sprachkenntnisse, Hochschulorientierung, Mentorenschaft und kulturelle Vertiefung, damit Amerigo-Schüler mit den erforderlichen Fähigkeiten, Werten und der Sorgfalt ausgerüstet sind, um in der Highschool, auf Universitätsebene und darüber hinaus erfolgreich zu sein. 