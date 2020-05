BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat nach deutlichen Zuwächsen im ersten Quartal die Prognose für 2020 bestätigt. Demnach soll der Umsatz im laufenden Jahr auf 400 Millionen bis 440 Millionen Euro zulegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag bei der Vorlage detaillierter Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres in Berlin mit. Das wäre ein Wachstum zwischen rund 19 und knapp 31 Prozent.



Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnet das Unternehmen, das Plattformen zur Vermittlungen von Krediten und Versicherungen anbietet, mit einem Anstieg auf 35 Millionen bis 40 (2019: 33) Millionen Euro. Bis Ende März legte der Umsatz - wie bereits bekannt - um 28 Prozent auf 100,6 Millionen Euro und das Ebit um 31 Prozent auf 10,5 Millionen Euro zu. Das Ergebnis pro Aktie wuchs um 28 Prozent auf 1,27 Euro.



Die Hypoport-Aktie hatte ihre Erholung nach der Bekanntgabe der vorläufigen Quartalszahlen am vergangenen Dienstag fortgesetzt. Seit dem Corona-Crash-Tief im März legte das Papier fast 70 Prozent auf zuletzt 348 Euro zu - damit liegt die Aktie auch wieder knapp unter dem Rekordhoch von 386,50 Euro von Mitte Februar.



Hypoport ist an der Börse derzeit rund 2,3 Milliarden Euro wert und damit mehr als die beiden im MDax notierten Finanzierer von gewerblichen Immobilien Aareal Bank und PBB zusammen./zb/men/fba

