Gleichzeitig bestätigten Benjamin Goy und Mengxian Sun in ihrer neuen Studie ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Titel der österreichischen Großbank, die am Montagvormittag an der Wiener Börse zuletzt mit 19,42 Euro gehandelt worden sind. Die kürzlich vorgelegten und besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2020 seien von der Coronakrise noch nicht deutlich belastet gewesen. ...

