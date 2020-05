FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Gewinner der Corona-Krise sind zu Wochenbeginn weiter gefragt: Papiere von Zalando , Hellofresh , Compugroup und Shop Apotheke erreichten am Montag neue Rekordstände. Anteile von Teamviewer bleiben in Lauerstellung auf ein neues Hoch. Von Analystenseite war es anders als zuletzt recht ruhig.



Experte Wayne Brown vom britischen Investmenthaus Liberum sprach allerdings eine frische Kaufempfehlung für Zalando-Papiere aus. Der in der Vorwoche ausgegebene neue Ausblick des Internet-Modehändlers sei stark, erklärte Brown. Dies sei vor allem dem immer dynamischeren Plattformgeschäft zu verdanken. Zudem lobte er die starke Finanzposition sowie gute Technologie und Logistikinfrastruktur./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

