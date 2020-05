Der Busbetreiber Nobina hat weitere 13 Elektrobusse bei BYD bestellt. Die neuen 12-Meter-Modelle sind für den Einsatz in der nordostschwedischen Stadt Piteå in der Nähe des Polarkreises bestimmt und sollen im Sommer 2021 ausgeliefert werden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um den K9, das meistverkaufte E-Bus-Modell der Chinesen. Die genauen technischen Daten der bestellten Busse nennt BYD in der ...

