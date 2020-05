ALSO und IONOS: zwei Europäische Champions bündeln KompetenzenEQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation ALSO und IONOS: zwei Europäische Champions bündeln Kompetenzen11.05.2020 / 14:00Medienmitteilung ALSO und IONOS: zwei Europäische Champions bündeln KompetenzenIONOS ist mit mehr als acht Millionen Kundenverträgen der führende europäische Anbieter von Cloud-Infrastruktur, Cloud-Services und Hosting-Dienstleistungen, ALSO einer der grössten Europäischen Technologie Provider. Beide Unternehmen werden nun ihre Kompetenzen bündeln: ALSO bietet ab sofort die umfangreichen Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) Leistungen von IONOS für ihre Partner und deren Kunden in allen europäischen ALSO Ländern über den ALSO Cloud Marktplatz an. Im Fokus stehen massgeschneiderte IT-Services nach Bedarf insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen.«IONOS ist mit seinen über drei Millionen SMB-Kunden ein idealer Partner, um in enger Kooperation mit dem Channel besonders in unserem Kern-Endkunden-Segment der kleinen und mittleren Unternehmen weiter zu wachsen», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX:ALSN). «Die Produkte und Lösungen von IONOS sind eine wertvolle Ergänzung für unser eigenes IaaS-Portfolio. Es wird erweitert um die Angebotspalette einer starken europäischen Marke. Gemeinsam bieten wir über den ALSO Cloud Marktpatz neue attraktive Optionen für unsere Reseller und deren Kunden as-a-Service, mit denen die notwendige Digitalisierung mittelständischer und kleiner Betriebe in Europa weiter vorangetrieben werden kann».IONOS (ehemals 1&1 IONOS), Spezialist für Cloud- und Hosting-Dienstleistungen, betreibt zehn Rechenzentren mit 90.000 Servern in Europa und den USA, verfügt über eine leistungsstarke Netzwerk-Infrastruktur und bietet passgenaue Lösungen für den Channel und dessen Kunden. Damit ist IONOS eine ideale Ergänzung für das Portfolio von ALSO, das ihre Kompetenz und Expertise als Technologie Provider mit Hochdruck weiter ausbaut und vorantreibt.«Wir haben uns gezielt für ALSO als ersten Distributor entschieden, da der technisch hervorragende Marktplatz und der internationale Footprint des Technologie Providers perfekt zu uns passen", so Achim Weiß, CEO von IONOS. «Zusammen können wir unseren Endkunden jetzt massgeschneiderte IT-Services in Kombination mit dem IT-Berater ihres Vertrauens vor Ort anbieten».Reseller und Endkunden profitieren damit nicht nur von einem umfangreichen Produkt- und Lösungsportfolio, sondern können beispielsweise auch darüber entscheiden, ob sie ihre IaaS-Dienstleistungen vorzugsweise von einem in Deutschland ansässigen Provider beziehen wollen. Darüber hinaus bieten beide Partner ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.comDie Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.comDisclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. 