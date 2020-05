Am Freitag öffnet die Gastronomie in Österreich unter strengen Vorgaben in der Coronakrise wieder ihre Pforten, zwei Wochen später folgt die Hotellerie. Nach Bekanntgabe eines Wirtshaus-Pakets der Bundesregierung am Montag für die Gastronomie sprach die Präsidentin der österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Michaela Reitterer, im Ö1-Mittagsjournal über die Entlastungen. Sie hofft auf mehr."Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...