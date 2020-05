LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 4,25 auf 4 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luftfahrtkonzern habe sich aus seiner Sicht genug Finanzmittel gesichert um die Krise zu überstehen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine diesjährigen Verlusterwartungen weiter nach oben, lobte aber die fähige Geschäftsführung der Fluggesellschaft./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000031122

