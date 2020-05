München/Köln (ots) - Der Internationale Musikwettbewerb der ARD vom 31. August bis 18. September 2020 findet nicht statt. Schweren Herzens hat sich die Leitung entschieden, die 69. Ausgabe abzusagen und den Wettbewerb in den Fächern Flöte, Posaune, Streichquartett und Klavier auf das Jahr 2022 zu verschieben."Inzwischen ist klar, dass die weltweite Ausbreitung von Covid-19 keine sinnvolle, vor allem keine faire Durchführung des Wettbewerbs mehr zulässt. Auch eine zweimalige Verlängerung der Anmeldefrist konnte die diesjährige Ausgabe nicht retten. Ob Ende August die Reisemöglichkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jurymitglieder gewährleistet wären, ist völlig ungewiss - angesichts der Internationalität dieses Wettbewerbs mit Teilnehmern aus unzähligen Ländern von vier Kontinenten jedoch unbedingte Voraussetzung. Auch mit Blick auf die Durchführung dieses mit seinen 21 jährlich wechselnden Fächern größten Wettbewerbs für klassische Musik gibt es zu viele Unabwägbarkeiten", so die Künstlerische Leitung.Verschiebung der Fächerkombination auf 2022Die Fächerkombination des diesjährigen Wettbewerbs (Flöte, Posaune, Streichquartett und Klavier) wird auf die 71. Ausgabe des Wettbewerbs (29. August - 16. September 2022) verschoben. Die diesjährigen Bewerberinnen und Bewerber können sich dann wieder anmelden, auch wenn sie bis dahin die für 2020 geltende Altersgrenze schon überschritten haben - eine einmalige, der außerordentlichen Situation geschuldete Kulanzregelung.Kein Festival der ARD-Preisträger 2020 - Liveübertragung eines StudiokonzertsAuch das seit 2001 jährlich stattfindende Festival der ARD-Preisträger mit 14 Konzerten vom 9. bis 23. Mai 2020 im süddeutschen Raum muss entfallen. Alternativ gestalten Preisträgerinnen und Preisträger vergangener Jahrgänge am Montag, den 25. Mai 2020 ein Studiokonzert ohne Publikum im Bayerischen Rundfunk, das im Radio auf BR-KLASSIK und im Videostream auf www.br-klassik.de/concert (http://www.br-klassik.de/concert) ab 20.05 Uhr live übertragen wird.Preisträgerkonzerte mit drei Orchestern für September geplantAls in die Zukunft gerichtetes Zeichen sind seitens des ARD-Musikwettbewerbs in München drei Konzerte Mitte September geplant: Ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger werden - wenn die Umstände dies zulassen - mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Münchner Rundfunkorchester und dem Münchener Kammerorchester musizieren. Auch diese Konzerte sollen live übertragen werden.Weitere Informationen: www.ard-musikwettbewerb.de (http://www.ard-musikwettbewerb.de/)Pressekontakt:Ruth Wischmann - Media RelationsPR - im Auftrag des ARD-MusikwettbewerbsTel.: 089 / 30 00 47 59E-Mail: ruth.wischmann@gmx.dewww.wischmann-pr.deBR-Pressestelle: Detlef KlusakTel. 089 / 5900-10553 und -10560E-Mail: presse@br.de und detlef.klusak@br.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4594306