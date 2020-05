Das Analysehaus "Fitch Solutions Country Risk and Industry Research' teilte in den vergangenen Tagen mit, dass die Minenproduktion von Zinn in diesem Jahr wahrscheinlich zurückgehen werde.Vor allem die von den Regierungen im Zuge der Corona-Pandemie erlassenen Minenschließungen und das instabile gesamtwirtschaftliche Umfeld hat die Minenunternehmen, welche Zinn fördern, zu einer Senkung ihres Ausstoßes veranlasst.Fitch erwartet deshalb, dass die weltweite Zinnproduktion in diesem Jahr um 3,4 % sinken wird. Der Rückgang dürfte sich vor allem im 1. Halbjahr bemerkbar machen. In der zweiten Jahreshälfte soll sie sich dagegen wieder erholen.

