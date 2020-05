Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat das von der Regierung geschnürte Maßnahmenpaket zur Abfederung wirtschaftlicher Auswirkungen der Corona-Krise unterstrichen und weitere mögliche Schritte zugunsten der Wirtschaft in Aussicht gestellt. "Damit unser Land gut durch diese Krise kommt, hat die Bundesregierung das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik geschnürt", sagte Scholz in einer Video-Grußbotschaft für den Deutschen Steuerberaterkongress. Deutschland habe die erforderliche große finanzielle Kraft dafür.

"Die Maßnahmen sind nicht abschließend", hob Scholz aber hervor. "Die Lage kann sich verändern, die Bekämpfung der Pandemie ist ein dynamischer Prozess", konstatierte der Vizekanzler. "Einige Maßnahmen werden auch Impulse zur wirtschaftlichen Erholung setzen, wenn wir den Höhepunkt der Pandemiebekämpfung hinter uns haben." Neben den befristeten Hilfen verliere die Regierung langfristig wirkende, strukturelle Verbesserungen nicht aus dem Auge. "Deshalb bringen wir ein Paket zur Modernisierung der Körperschaftssteuer auf den Weg", kündigte Scholz an.

Herzstück sei ein Optionsmodell für einen Wechsel zur Körperschaftsteuer. Darin würden auch die Möglichkeiten verbessert, die Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer steuerermäßigend zu berücksichtigen. "Das dürfte manchem Unternehmen beim Weg aus der Krise nützen", erklärte Scholz. Es werde auch nach der Krise auf Gerechtigkeit und Solidarität im Steuersystem ankommen, betonte der Finanzminister. "Wir werden darauf achten, dass alle, gerade große Unternehmen und insbesondere diejenigen, die jetzt staatliche Hilfe annehmen, ihren fairen Anteil leisten", sagte Scholz.

