Stuttgart (ots) - Integrata Cegos GmbH, das deutsche Standbein der weltweit agierenden Cegos Group, überführt anlässlich der aktuellen Krisensituation immer mehr Präsenztrainings in digitale Formate. Kunden haben die Möglichkeit, an Online Trainings aus den Bereichen der Informationstechnologie und der Personal- und Organisationsentwicklung teilzunehmen.Das Seminarprogramm mit reiner Onlinedurchführung ist im Bereich "Let's go digital" auf der Webseite des Weiterbildungsanbieters hervorgehoben und wird laufend um zusätzliche Online Seminare ergänzt. Über das Angebot der vielfältigen Soft Skill Themen hinaus stehen beispielsweise nun Seminare zu ISAQB® mit Zertifizierung für Software-Architekten, SAP Einstiegsseminare, Programmiersprachen, u.a. wie Java, JavaScript, PHP, SQL sowie Trainings zu Projektmanagement, Microsoft Office und Data Engineering zur Verfügung.Durch die Überführung von Präsenzveranstaltungen in virtuelle Formate wird das Portfolio nun fortlaufend um neuproduzierte Online Seminare aufgestockt. Die langjährige Expertise der Integrata Cegos GmbH und der Cegos Group bei digitalen Weiterbildungen macht es aktuell möglich, digitale Trainings schnell umzusetzen und weiterzuentwickeln. Damit kann das Unternehmen eine hohe Durchführungsqualität in allen Kompetenzbereichen gewährleisten.Für Hartmut Jöhnk, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Integrata Cegos GmbH, liegt es auf der Hand: "Wir sind der Überzeugung, dass es enorm wichtig ist, jetzt schon im Hinblick auf die Zukunft und die Zeit danach zu agieren. Daher ist es für uns nur konsequent, wenn wir uns den sich ändernden Marktanforderungen anpassen und unser Leistungsangebot verstärkt in digitale Formate wandeln. Denn wir glauben, dass sich nach der überstandenen Krise die Nachfrage erheblich verändern wird und Unternehmen verstärkt digitalen Trainingsformaten den Vorzug geben werden."Integrata Cegos GmbHIntegrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.deBozica Klein, bozica.klein@integrata-cegos.dewww.integrata-cegos.deIntegrata Cegos GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata Cegos GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41994/4594380