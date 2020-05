Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will mit einem "Branchendialog" den Grundstein für ein Konjunkturpaket schaffen, das möglichst schnell auf den Weg gebracht werden soll. Das kündigten die Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken bei einer Video-Pressekonferenz an.

Starten wolle man mit der Autoindustrie, Dienstleistungsunternehmen, der Gastronomie, der Grundstoffindustrie und dem Handwerk. Diese ersten Branchen sollten nun eingeladen werden. Dies sei der "Auftakt zur Erarbeitung eines Konjunkturprogramms", erklärte Walter-Borjans. "Wir brauchen eine klare Linie für die Branchen", mahnte er. Darüber hinaus forderte er einen "Schutzschirm für die Kommunen".

In einer zweiten Phase des Branchendialogs soll es dann laut Esken um "transformative Wirtschaftszweige" gehen - nicht nur die IT-Wirtschaft und Startups, sondern auch um andere im Zuge der Corona-Krise von der Digitalisierung betroffene Branchen wie den Handel. Es gelte, die Binnennachfrage "in jeder Hisicht" zu stärken, zum Beispiel auch in Handel und Gastronomie. Sie denke da "weit über die Autoindustrie hinaus". Zudem will die SPD laut Esken einen "Zukunftsdialog" über die Folgen aus der Corona-Krise installieren.

