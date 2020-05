Die Deutsche Telekom macht in den USA Jagd auf die Branchenführer Verizon und AT&T . Nach der Fusion der US-Tochter mit dem kleineren Wettbewerber Sprint findet die erste Phase wegen Covid-19 zwar unter erschwerten Bedingungen statt. Die Erwartungen an das erste Quartal hat T-Mobile US aber dennoch wieder übertroffen. Am Donnerstag, den 14. Mai, legt auch die Konzernmutter ihre Geschäftszahlen vor. Analysten rechnen erneut mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum. Zum Jahresauftakt werden weitere Zuwächse ...

