HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Alstria Office nach Zahlen von 16,90 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Geschäftsentwicklung habe im ersten Quartal im Rahmen der Unternehmenziele gelegen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Darin spiegele es sich wieder, dass der Büroimmobilienspezialist einerseits verstärkt auf den Verkauf von nicht-strategischen Immobilien und andererseits auf gezielte Investitionen in den Kernbestand setze./tih/zb



ISIN: DE000A0LD2U1

