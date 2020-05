Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta047/11.05.2020/17:30) - Die S IMMO wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 im operativen Ergebnis die sehr erfolgreiche Vorjahresperiode übertreffen: Bei den Gesamterlösen, beim Bruttoergebnis und beim EBITDA werden Steigerungen von ca. 5 % bis 8 % gegenüber der Vorjahresperiode erwartet.



Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung wurde durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ins Negative gedreht. Nach den vorläufigen Zahlen ist mit einem moderat negativen Bewertungsergebnis in Höhe von über EUR -30 Mio. zu rechnen (entsprechend ca. 1,3 % des IFRS-Immobilienvermögens). Auf Grund dieses Bewertungsergebnisses ist auch mit einem negativem Periodenergebnis für das erste Quartal 2020 zu rechnen.



Die Zahlungsmittel bzw. Zahlungsmitteläquivalente betragen zum 31.03.2020 über 230 Mio. EUR und liegen damit auf sehr hohem Niveau. Das endgültige Ergebnis des ersten Quartals wird am 26.05.2020 veröffentlicht. Die weiteren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 sind wegen der Vielzahl an Unsicherheiten über die weitere Entwicklung noch nicht seriös abschätzbar.



