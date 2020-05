Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX fiel um 0,90 Prozent auf 2.226,31 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime büßte 0,87 Prozent auf 1.137,83 Einheiten ein.Nach einem freundlichen Handelsauftakt rutschte der ATX bald in den roten Bereich und weitete seine Abschläge bis Mittag deutlich aus. In der Spitze lag der Index 1,79 Prozent im Minus. Am Nachmittag konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...