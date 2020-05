ZÜRICH (Dow Jones)--Gegen den schwachen Europatrend an den Börsen hat der schweizerische Aktienmarkt leicht im Plus geschlossen. Die Sorge vor Heftigkeit und Dauer der globalen Rezession belastete die Risikoneigung unter Anlegern, auch wenn in der Schweiz Lockerungen der Corona-Auflagen in Kraft traten. Zyklische Sektoren waren daher tendenziell nicht gefragt. Wenig verwunderlich standen an der Spitze des SMI die beiden defensiven Schwergewichte Novartis und Roche mit Aufschlägen von bis zu 1,2 Prozent. Nestle folgten kurz dahinter mit Plus 0,6 Prozent. Die drei Titel hievten letztlich den Gesamtmarkt ins Plus.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.690 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 48,67 (zuvor: 36,74) Millionen Aktien. Mit Lafargeholcim notierte ein zyklischer Titel mit Abschlägen von 1,5 Prozent. Allerdings lieferte der Baustoffkonzern weitere Verkaufsargumente. Die Strategie, sich schlanker aufzustellen und aus den asiatischen Märkten zurückzuziehen, hatte einen Dämpfer erhalten. Der Verkauf von Holcim Philippinen an San Miguel war an der fehlenden Zustimmung der dortigen Wettbewerbskommission gescheitert. Die Davy-Analysten sprachen von einem schweren Schlag für Lafargeholcim. Die Analysten der UBS bezweifelten, dass ein anderer Käufer den ursprünglichen Verkaufspreis entrichten werde.

Die Bankenpapiere UBS und Credit Suisse verloren 1,4 bzw. 2,4 Prozent und folgten damit den europäischen Branchentiteln nach unten. Belastet wurde der Sektor von den spanischen Werten BBVA (minus 2,8 Prozent) und Santander (minus 2,8 Prozent). Hintergrund könnte die am Montag auslaufende Frist für eine Einigung zwischen Gläubigern und Argentinien sein. Sollte eine Einigung ausbleiben, droht dem Land nach Ablauf einer Gnadenfrist einmal mehr die Staatspleite.

Unter den Nebenwerten stach der Aufschlag von 5,1 Prozent bei Aryzta ins Auge. Händler sprachen von Übernahmefantasien, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Veraison beim Backwarenhersteller aufgestockt hatte.

